Путин объяснил высказывание о «красавице» в отношении Украины

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что фраза про «красавицу» в отношении Украины не имела личного измерения.

— Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения, — рассказал лидер.

Путин уточнил, что данные слова касались лишь того, что необходимо выполнять договоренности, отмечает ТАСС.

8 февраля Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских договоренностей. По его словам, нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы и правовые аспекты особого статуса Донбасса.

Кроме того, как считает он, формула Штайнмайера до сих пор не закреплена в украинском законодательстве. Путин призвал Киев набраться мужества и начать выполнение Минских соглашений, добавив фразу: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника — Франция, ФРГ и Польша — не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.