Суд запретил определенные действия виновнику ДТП на Рублевском шоссе

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 4 Карта всех событий

Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 10 февраля.

— С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года, — рассказала правоохранитель.

При этом на контроле прокуратуры находится расследование дела по статье УК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

ДТП на Рублевском шоссе

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.

По предварительным сведениям, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями. Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП. Позже СМИ сообщали, что предположительным виновником аварии может быть миллиардер Шепель.