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Число погибших при пожаре в Новой Москве увеличилось до трех

Евгений Белоусов

Происшествия
Число погибших при пожаре в Новой Москве увеличилось до трех
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, поселение Внуковское, посёлок ДСК Мичуринец, улица Карла Маркса, 26 Карта всех событий

Число погибших при пожаре в поселке ДСК Мичуринец увеличилось до трех. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 10 февраля, сообщил ее источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», третьего погибшего обнаружили при разборе завалов.

Факт нахождения под завалами третьего погибшего позднее подтвердили в МЧС.

Число погибших при пожаре в Новой Москве увеличилось до трех Фото: Пресс-служба Прокуратуры г. Москвы

До этого стало известно, что прокуратура ТиНАО выясняет обстоятельства пожара, приведшего к гибели людей.

В поселке ДСК Мичуринец произошел пожар. Сгорел двухэтажный деревянный дом № 26 на улице Карла Маркса. Сообщалось о смерти двух человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь пожара достигала 120 квадратных метров. Возгорание ликвидировали.

7 февраля появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения были обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.

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