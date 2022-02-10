Стали известны детали двойного убийства на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

СМИ узнали детали убийства двух человек на севере столицы.

По некоторым данным, 77-летний мужчина приехал в Москву вместе с сыном и знакомой, чтобы вылечиться от глаукомы в столичной клинике. В квартире на Бескудниковской улице они жили на безвозмездной основе. Отмечается, что срок их визы истек 29 ноября 2021 года.

Мужчину и его знакомую зарезал сын во время бытовой ссоры. Тело убийцы обнаружили под окнами дома. На нем были резанные раны в области груди и запястий, сообщает РЕН ТВ.

Видео: Пресс-служба Прокуратуры г. Москвы

10 февраля тела зарезанных мужчины и женщины обнаружили в квартире дома на Бескудниковском бульваре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. По предварительным данным, в квартире проживали родственники, между которыми произошел конфликт на бытовой почве.