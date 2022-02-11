Одиннадцатилетний сын Роналду подписал контракт с ФК «Манчестер Юнайтед»

Фото: instagram.com/cristiano

Одиннадцатилетний сын португальского футболиста и пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду заключил официальный контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом на своей странице в Instagram рассказал одноклубник Криштиану Роналду-младшего Габриель.

Сын знаменитого спортсмена будет выступать под седьмым номером, как его отец. Роналду-младший ранее играл за детскую команду итальянского «Ювентуса».

Криштиану Роналду 36 лет, он вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, ранее он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год, став за это время трехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также футболист выступал за «Спортинг», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». В нынешним сезоне форвард забил за английский клуб девять мячей во всех турнирах.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и лучшим бомбардиром в истории «Реала». Со сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019), также у него есть серебро и бронза европейских первенств.

Роналду побил собственный рекорд по количеству подписчиков в Instagram. Португальский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в очередной раз побил рекорд по количеству подписчиков в Instagram. Теперь за спортсменом там следят порядка 400 миллионов пользователей.

Футболист стал первым человеком в мире, имеющим аккаунт с таким количеством фолловеров Instagram.