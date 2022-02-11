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Два миллиона рублей украли у мужчины в магазине в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия
Два миллиона рублей украли у мужчины в магазине в Подмосковье
Фото: moscow-live

В дежурную часть обратился 61-летний мужчина. Он сообщил, что в одном из магазинов в городе Звенигород Московской области из тележки для продуктов неизвестный украл принадлежащий ему рюкзак, в котором находились деньги от продажи квартиры в размере более двух миллионов рублей и мобильный телефон. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 10 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего мужчину, не имеющий постоянного места жительства.

— Часть денег была возвращена потерпевшему, остальное злоумышленник потратил по своему усмотрению, — добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Жительницу столицы обокрал новый знакомый из бара на 300 тысяч рублей. Сотрудники столичной полиции арестовали злоумышленника, обокравшего женщину в баре. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, в четверг, 10 февраля.

По словам представителя ведомства, преступник познакомился с девушкой и выражал ей знаки внимания, но потом отошел за напитком и начал ждать удобного момента.

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