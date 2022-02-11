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Спасатели нашли тело второго члена экипажа упавшего Ан-2 на Камчатке

Юлия Курганова

Происшествия
Спасатели нашли тело второго члена экипажа упавшего Ан-2 на Камчатке
Фото: Пресс-служба СК РФ

Спасатели нашли тело второго погибшего члена экипажа упавшего самолета Ан-2 около поселка Северные Коряки Елизовского района на Камчатке. Об этом сообщили в пятницу, 11 февраля, в ГУ МЧС РФ по региону.

— Спасатели подтвердили, второго нашли, не выжил, — рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал Shot

Самолет Ан-2 потерпел крушение 11 февраля в районе села Северные Коряки на Камчатке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. На его борту находились два человека. Позже было найдено тело одного члена экипажа упавшего Ан-2 на Камчатке.

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