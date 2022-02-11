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Байден призвал американцев немедленно покинуть территорию Украины

Полина Долганова

В мире
Байден призвал американцев немедленно покинуть территорию Украины
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал жителей США в оперативные сроки покинуть территорию Украины.

— Американским гражданам следует уехать сейчас. <...> Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими, — сказал глава Штатов в интервью для NBC.

Накануне Государственный департамент Соединенных Штатов рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину. Также в Госдепе призвали не посещать эту страну. В ведомстве отметили, что находящимся на Украине гражданам США следует уехать, воспользовавшись коммерческим или частным транспортом.

При этом Джо Байден заявил, что американские войска не будут отправлены на Украину. Американский лидер отметил, что в случае «вероятного столкновения российских войск и военных США произойдет мировая война». Он добавил, что президент России Владимир Путин «достаточно умен» для того, чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американской стороне, если резкое обострение вокруг Украины все же случится.

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