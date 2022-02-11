Байден заявил, что войска США никогда не будут отправлены на Украину

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска не будут отправлены на Украину. Об этом он сказал в четверг, 10 февраля, в интервью телеканалу NBC.

Американский лидер отметил, что в случае вероятного столкновения российских войск и военных США произойдет мировая война.

— Такого сценария нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга, — заявил Байден, отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах Америка отправит войска на Украину для эвакуации граждан США.

Он добавил, что президент России Владимир Путин «достаточно умен» для того, чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американской стороне, если резкое обострение вокруг Украины все же случится, сообщает канал.

Также глава США призвал американцев покинуть Украину уже сейчас из-за вероятности обострения конфликта.

Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Украину. Также в ведомстве призвали не посещать эту страну.

В США заявили, что НАТО не обязана защищать Украину в случае конфликта с Россией. Экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер напомнил, что, согласно пятому пункту устава альянса, при нападении на союзника НАТО встает на его защиту. Однако в случае с Украиной дела обстоят иначе, и организация хочет избежать двузначности.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Посол Антонов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Утверждения Соединенных Штатов Америки о том, что Россия якобы готовит «операцию под чужим флагом» на территории Украины, не соответствуют действительности. Помимо этого, они являются частью информационной борьбы против России. Таким мнением в пятницу, 4 февраля, поделился российский посол Анатолий Антонов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.