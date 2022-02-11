Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Украину

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Государственный департамент Соединенных Штатов рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину. Об этом сказано в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства в четверг, 10 февраля.

Также в Госдепе призвали не посещать Украину.

— Рекомендовано не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что находящимся на Украине гражданам США следует уехать сейчас, воспользовавшись коммерческим или частным транспортом.

В США заявили, что НАТО не обязана защищать Украину в случае конфликта с Россией. Экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер напомнил, что, согласно пятому пункту устава альянса, при нападении на союзника НАТО встает на его защиту. Однако в случае с Украиной дела обстоят иначе, и организация хочет избежать двузначности.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Посол Антонов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Утверждения Соединенных Штатов Америки о том, что Россия якобы готовит «операцию под чужим флагом» на территории Украины, не соответствуют действительности. Помимо этого, они являются частью информационной борьбы против России. Таким мнением в пятницу, 4 февраля, поделился российский посол Анатолий Антонов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.