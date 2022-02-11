ЦБ отозвал лицензию у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney

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Банк России 11 февраля отозвал лицензию у НКО «ЕРП», которая осуществляет деятельность в отрасли электронной коммерции. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Организация занималась идентификацией клиентов для системы платежей Webmoney.

По величине активов ЕРП занимает 337-е место в российской банковской системе.

Лицензия была отозвана по причине нарушений со стороны организации законов, которые регулируют банковскую систему, и нормативных актов Банка России, подытожили в ЦБ.

До этого Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Консервативный коммерческий банк». Уточняется, что лицензия была отозвана по причине нарушения банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Кроме того, ККБ регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию средств, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

В июле Центробанк отозвал лицензию у АО «Руна-Банк». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.