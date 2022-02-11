ЦБ отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк»

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Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Консервативный коммерческий банк».

— Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-283 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» АО Банк «ККБ», — говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что лицензия была отозвана по причине нарушения банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Кроме того, «ККБ» регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию средств, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

Недавно в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Индекс здоровья банковского сектора» сообщалось, что около тридцати кредитных организаций могут уйти с российского рынка к октябрю следующего года. По прогнозам агентства, в течение года до 29 кредитных организаций, которые составляют примерно восемь процентов от их общего числа, могут перестать работать в РФ из-за отзыва лицензии или из-за процесса слияния и поглощения.

В июле Центробанк отозвал лицензию у АО «Руна-банк». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

Спустя некоторое время лицензии также лишился банк «Платина». В агентстве по страхованию вкладов также отметили, что, согласно отчетам банка, по состоянию на 1 августа страховая ответственность агентства оценивается примерно в 107 миллионов рублей.