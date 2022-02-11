Политолог Ордуханян объяснил разочарование Лаврова переговорами с Трасс

Фото: МИД РФ

Приглашать на переговоры главу МИД Британии Лиз Трасс не было никакого смысла — это потеря времени, так как она уже много лет открыто выступает против России. Такое заявление сделал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя признание главы МИД Сергея Лаврова о разочаровании итогами встречи с коллегой.

— Это абсолютно запрограммированное фиаско. Это потеря нашего времени. Уже давным-давно нужно понять, что есть определенные страны, с которыми политический диалог вообще невозможен. Англия, безусловно, входит в это число, — отметил политолог в комментарии Life.ru.

Ордуханян посоветовал России перейти на «концепцию ограниченного дипломатического представительства». Он отметил, что нужно ограничить контакты со странами, постоянно демонизирующими Россию. Но это не должно коснуться сфер образования, спорта, бизнеса. Также, по мнению эксперта, российская сторона должна отказываться от тех переговоров, где ее позицию не готовы услышать.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшиеся переговоры со своей британской коллегой Лиз Трасс по Украине, назвав их «разговором немого с глухим».