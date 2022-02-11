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«Очень светлая»: актриса Дарья Чаруша поделилась воспоминаниями о Евгении Брик

Ирина Игнатенко

Общество
«Очень светлая»: актриса Дарья Чаруша поделилась воспоминаниями о Евгении Брик
Фото: instagram/evgeniabrik

Актриса Евгения Брик была великолепным и талантливым человеком. Такими воспоминаниями поделилась актриса, певица, сценаристка и режиссер Дарья Чаруша.

Чаруша призналась, что у нее остались только хорошие воспоминания об актрисе. Они несколько раз пересекались на съемочной площадке. Брик, по словам Дарьи Чаруши, отлично ладила со всеми.

— Она была великолепная, очень светлая, добрая, радостная, талантливая, красивая. Ничего больше и не скажешь. Замечательная девушка была. Очень грустно, — отметила Чаруша в комментарии «360».

О смерти Евгении Брик на 41-м году жизни ранее сообщила журналистка Катерина Гордеева. По ее словам, актриса скончалась после долгой болезни, которую старалась не афишировать. У актрисы осталась дочь Зоя.

Среди известных работ Евгении Брик роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие.

До этого актер Стефанцов рассказал, почему не успел встретиться с Брик перед ее смертью.

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