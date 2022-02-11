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В Москве с начала года ввели в эксплуатацию миллион квадратных метров недвижимости, из которых 558 тысяч приходится на жилье. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года в городе введен в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров различной недвижимости, при этом более половины объема приходится на жилье. Так, было введено 558 тысяч «квадратов» жилой площади, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что среди введенных объектов шесть относятся к социальной сфере (два детских сада, два объекта спорта и по одному — здравоохранения и культуры) и восемь объектов коммерческой недвижимости.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице продали или сдали в аренду более тысячи объектов недвижимости за январь 2022 года. Среди них квартиры, машино-места, помещения, отдельно стоящие здания и земельные участки.