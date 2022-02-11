Журова оценила шансы Валиевой избежать отстранения из-за допинг-скандала

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То, что оказавшийся положительным допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой был сделан еще в декабре прошлого года, может стать основанием для того, чтобы спортсменка смогла продолжить выступление в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Такое заявление сделала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

— Юридическая зацепка здесь есть, и я знаю, что у иностранцев неоднократно были случаи, когда к процедуре проверки проб были большие вопросы и спортсмены смогли отстоять свое право и не быть дисквалифицированными, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она добавила, что могут быть приведены контраргументы о том, что пробы были взяты перед новогодними праздниками, поэтому было не так много рабочих дней на их обработку. Также задержки при проверке проб могут объяснить пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию, показала содержание запрещенного вещества — триметазидина. Результаты были обнародованы 8 февраля.

О том, что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».