Система WebMoney сообщила о блокировке операций с российскими кошельками

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Платежная система WebMoney сообщила о приостановлении с 11 февраля всех операций, совершаемых через российские кошельки, из-за отзыва у расчетного банка «ККБ» лицензии.

— Замороженные в АО «Банк «ККБ» электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее, — говорится в сообщении.

Представители платежной системы также выразили сожаление относительно позиции Центробанка, который принял соответствующее решение.

Банк России 11 февраля отозвал лицензию у НКО «ЕРП», которая осуществляет деятельность в отрасли электронной коммерции. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Организация занималась идентификацией клиентов для системы платежей WebMoney.

До этого Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» (ККБ). Уточняется, что лицензия была отозвана по причине нарушения банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Кроме того, ККБ регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию средств, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.