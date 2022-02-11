Стало известно о состоянии здоровья Владимира Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Состояние российского политика Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

— Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19. Позднее Минздрав раскрыл подробности состояния госпитализированного Жириновского. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается. Ситуация со здоровьем Жириновского осложняется наличием у него сахарного диабета.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ» о причинах, из-за которых Жириновский заразился коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.