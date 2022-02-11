Раненый ножом в Мытищах школьник находится в стабильно тяжелом состоянии

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Мальчик, получивший ножевое ранение в одной из школ в подмосковных Мытищах, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

— Я уже разговаривала и с родителями, и с директором школы, и с главным врачом. Парень в тяжелом, но стабильном состоянии. Ему провели уже необходимые операции. Я надеюсь на его молодой организм, что он быстро пойдет на поправку и полностью восстановится, — уточнила она.

По словам Мишоновой, в конфликте принимали участие не только два подростка. Напавшие очень сожалеют о случившемся и принесли извинения потерпевшему и его родителям, рассказала омбудсмен в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку инцидента, в результате которого 13-летний ученик получил травму.

Инцидент произошел в четверг, 10 февраля. По предварительной информации, между двумя учениками в классе произошел конфликт. После этого один из них ударил оппонента ножом в область ключицы. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проявление детской агрессии может привести к непоправимым последствиям. В последнее время в сводках новостей все чаще мелькают сообщения о происшествиях подобного рода: дети жестоко избивают своих сверстников, наносят увечья взрослым, а то и вовсе в порыве гнева совершают убийство родителей. О причинах детской злости и агрессии и о том, как с ней справиться родителям, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».