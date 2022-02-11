«Хвост «омикрона»: как определяется пик волны коронавируса

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Пик волны коронавируса определяется не только по количеству зараженных, но и по другим показателям: в частности, по загруженности больниц и запросам в интернете. Об этом «Вечерней Москве» рассказал молекулярный биолог и вирусолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

По его словам, число заболевших — не самый главный фактор, по которому можно судить о пике заболеваемости.

— Есть косвенные показатели: например, какой-то процент людей попадает в больницы, и вот тут уже ошибиться нельзя, потому что человек при поступлении в ковидную больницу регистрируется, эти данные есть, — отметил Скулачев.

Хорошим показателем реальной заболеваемости являются запросы в интернете, отметил собеседник «ВМ». Когда человек заболевает коронавирусом, он ищет информацию о заболевании. Год назад Александром Драганом и еще несколькими статистиками был замечен всплеск определенных запросов, сейчас по этому параметру в Москве наблюдается снижение, заметил Скулачев.

Собеседник «ВМ» обратил внимание: несмотря на то что в Москве пик заболеваемости пройден, в других городах он еще не наступил.

— Я думаю, что в нашей стране «хвост» «омикрона» будет очень длинным, потому что у нас очень большое расстояние, очень разные города. Они будут один за другим заражаться, поэтому общий уровень количества зараженных будет держаться высоким еще несколько месяцев, — резюмировал вирусолог.

В столице пройден пик заболеваемости штаммом «омикрон». Об этом в пятницу, 11 февраля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

— Пик заболеваемости «омикроном» в Москве, очевидно, прошел, так же, как и в других европейских городах, за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6 процентов, на этой неделе снижение будет еще более существенным, — рассказал он.