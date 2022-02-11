Врачи назвали способы улучшить рост волос и ногтей после COVID-19

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Врач-инфекционист Сергей Васильев советует после перенесенной коронавирусной инфекции сдать анализы на уровень витаминов D, B12, Е, С. Их недостаток может ухудшить состояние ногтей и волос.

— При их дефиците обязательно обратиться к врачу, самостоятельно принимать витамины не нужно. Целесообразно обратить внимание на рацион питания. Употреблять в пищу больше рыбы, овощей и фруктов, — советует специалист.

Для предотвращения выпадения волос также можно прибегнуть к регулярному массажу головы с различными маслами, например, кедровым, или принимать добавки, которые имеют в составе витамины группы B, например, биотин.

Решить проблемы с ногтями поможет группа витаминов — Е, С и бета-каротин, дополняет кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

— Витамины и минералы — неотъемлемая часть пищи. Они должны входить в рацион круглый год. Постоянный витаминно-минеральный фон обеспечивает готовность организма к встрече с инфекцией и последующему выздоровлению. Поэтому эффективное потребление витаминов и минералов — это не сезонность, не вынужденная мера, а просто часть ежедневного рациона, — передает RT слова семейного врача.

Специалисты добавили, что для переболевших COVID-19 нет противопоказаний по уходовым процедурам, поэтому они могут смело прибегнуть к ним после выздоровления.

Ранее врачи назвали признак прогрессирующего рака, который проявляется на теле. Они объяснили, что он особенно заметен в утреннее время и проявляется в виде отеков на шее, руках, груди и лице.