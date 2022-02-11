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Матвиенко заподозрила западные спецслужбы в причастности к ситуации с Валиевой

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Матвиенко заподозрила западные спецслужбы в причастности к ситуации с Валиевой
Фото: Пресс-служба Совфеда

Западные спецслужбы могут быть причастны к ситуации с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу, 11 февраля.

— Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Все это по меньшей мере, согласитесь, странно, — рассказала политик.

Определенную ясность, по ее мнению, внесли заявления «из-за океана», в которых ситуацию связывают с «актом Родченко». За всем этим начинают угадываться манипуляции «понятно каких» спецслужб, приводит слова Матвиенко РИА Новости.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой, выступающей в сетке одиночного катания.

Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет. В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки был обнаружен триметазидин.

11 февраля спортивный врач Денис Олисов рассказал «ВМ», что ситуация, в которой оказалась Валиева, очень сложная, поскольку допинг-скандалы всегда заканчиваются дисквалификацией. По его мнению, вопрос относительно дисквалификации россиянки должны решать CAS и МОК.

Эксперт отметил, что препарат запрещен во внесоревновательный и в соревновательный период. Само по себе средство, как уточнил Олисов, допингом назвать сложно.

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