Тревожный сигнал: спортивный врач дал прогноз ситуации с допинг-пробой Валиевой

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Ситуация, в которой оказалась российская фигуристка Камила Валиева, очень сложная, поскольку допинг-скандалы всегда заканчиваются дисквалификацией. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист по медицине и спорту высших достижений, а также директор Института здоровья и реабилитологии НГУ имени Лесгафта Денис Олисов.

По его мнению, вопрос относительно дисквалификации россиянки должны решать Спортивный арбитражный суд (CAS) и Международный олимпийский комитет в частности:

— Поскольку ни у кого нет объективной информации на данный момент, процесс находится на стадии принятия решения, но тем не менее сигнал очень тревожный. Ведь что мы знаем по факту? Мы только знаем, что взятые 25 декабря у спортсменки допинг-пробы дали положительный результат на наличие следов запрещенной субстанции класса S4 «гормоны и модуляторы метаболизма» — триметазидин.

Эксперт отметил, что препарат запрещен во внесоревновательный и в соревновательный период. Само по себе средство, как уточнил врач, допингом назвать сложно:

— Триметазидин не увеличивает силу, скорость или быстроту реакций. Препарат работает только в плане оптимизации энергоресурсов клеток сердца. Препарат назначают возрастным пациентам, чтобы метаболизм и обмен веществ внутри клеток сердца держался на приемлемом уровне. Сказать, каким образом он очутился в организме 15-летней девочки, — это все равно что фантазировать на вольную тему, ведь для достижения спортивных результатов его применять абсолютно бессмысленно. Но этот факт почему-то никем не оспаривается. Однако в любом случае речь идет о запрещенном препарате. И случаев, когда спортсмену удавалось избежать дисквалификации после обнаружения «запрещенки» в организме, крайне мало, что очень тревожит.

Собеседник «ВМ» отметил, что многое станет понятно после 17 февраля, когда пройдут короткие и произвольные программы по фигурному катанию и когда будет решаться судьба золотых медалей. Тогда и станет известно, что будет дальше с Валиевой.

Ранее сообщалось, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин».

В свою очередь в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что проба была взята у Валиевой до проведения Игр — 25 декабря. При этом до и после этой даты спортсменка неоднократно сдавала тесты, все из которых были отрицательными. В настоящее время Валиева может продолжить тренировки и принимать участие в Играх до возможного другого решения Спортивного арбитражного суда.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».