РУСАДА раскрыло подробности ситуации с допинг-пробой Валиевой

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РУСАДА получило данные о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе агентства в пятницу, 11 февраля.

— В рамках чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (25 декабря 2021 года) было проведено тестирование спортсменов-участников соревнований. Анализ допинг-проб проводился в Стокгольмской антидопинговой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством, — говорится в сообщении.

Причиной задержки проведения анализов, как уточняется, послужил рост заболеваемости коронавирусом среди персонала лаборатории. Валиеву уведомили о возможном нарушении антидопинговых правил после того, как РУСАДА получило заключение.

После этого фигуристку временно отстранили от участия в соревнованиях и от занятия иной спортивной деятельностью. Заседание Дисциплинарного антидопингового комитета состоялось 9 февраля, в ходе которого было принято решение о снятии временного отстранения.

В связи с тем, что Валиева является несовершеннолетней, агентство инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», отмечается на сайте РУСАДА.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой, выступающей в сетке одиночного катания.

Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет. В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки был обнаружен триметазидин.

11 февраля спортивный врач Денис Олисов рассказал «ВМ», что ситуация, в которой оказалась Валиева, очень сложная, поскольку допинг-скандалы всегда заканчиваются дисквалификацией. По его мнению, вопрос относительно дисквалификации россиянки должны решать CAS и МОК.

Эксперт отметил, что препарат запрещен во внесоревновательный и в соревновательный период. Само по себе средство, как уточнил Олисов, допингом назвать сложно.