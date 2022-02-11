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Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака

Лала Манушакян

Общество
Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака
Фото: Depositphotos

Зодиакальное созвездие может не только повлиять на судьбу человека, но и указать на причину смерти. Астрологи назвали два знака зодиака, представители которых чаще других умирают от онкологических заболеваний.

Первый знак зодиак — это Скорпион. Все свое внимание они уделяют работе, не обращая внимания на свое состояние и часто пренебрегая походами к врачу. Часто у Скорпионов встречаются различные заболевания прямой кишки или злокачественные опухоли, которые не поддаются лечению.

Второй знак зодиак, наиболее подверженный риску развития онкологии, — Козерог. У них не развита сила воли, поэтому такие люди имеют целый спектр вредных привычек, например, часто страдают от алкоголизма. Пагубные пристрастия приводят к набору лишнего веса. У Козерогов часто выявляют рак легкого, также у них высок риск отказа внутренних органов, передает Пятый канал.

Также астрологи уверены, что некоторые люди обречены на бесконечную черную полосу. Они составили топ-3 самых неудачливых знаков зодиака. Они считают, что самые неудачливые знаки зодиака — это Раки, Козероги, Рыбы.

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