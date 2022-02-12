МИД России: Запад решает собственные проблемы при помощи угроз

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что провокации, дезинформация и угрозы — любимые способы западных стран для того, чтобы решать собственные проблемы.

Она отметила, что на сегодняшний день весь мир смотрит, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя, а пропаганда все это обслуживает.

— Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что заголовок о «вторжении» России на Украину был выпущен агентством Bloomberg по ошибке. Позднее агентство удалило его со своего сайта. Сейчас расследуются обстоятельства совершения ошибки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.