Более двадцати рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы
Более двадцати рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержано и отменено два рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержано два рейса и четырнадцать отменено. А в аэропорту Внуково два рейса было задержано и три отменили.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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