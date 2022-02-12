Более двадцати рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Более двадцати рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержано и отменено два рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержано два рейса и четырнадцать отменено. А в аэропорту Внуково два рейса было задержано и три отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Власти Туниса упростят въезд для прибывающих в страну туристов с 15 февраля. Привитые отечественными вакцинами россияне должны будут предоставить сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке. ПЦР-тест при этом требоваться не будет.

Какой препарат от коронавируса выбрать россиянам для ревакцинации, чтобы свободно перемещаться по миру в 2022 году? С этим вопросом «Вечерняя Москва» обратилась к вице-президенту Российского союза туриндустрии, советнику главы Ростуризма Дмитрию Горину.