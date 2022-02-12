Reuters: США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от SWIFT

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Соединенные Штаты Америки и Евросоюз не будут отключать Россию от системы SWIFT, если произойдет война с Украиной. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

— Полный запрет России на использование системы финансовых операций SWIFT не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьезными возражениями со стороны европейских стран, — следует из материала.

Помимо этого издание подчеркнуло, что Вашингтон и Брюссель завершают работу над пакетом антироссийских санкций, которые включают в себя меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также ограничения против конкретных российских олигархов.

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

До этого сообщалось, что санкции США в случае вторжения России на Украину коснутся госбанков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Проработка ограничительных мер, по данным издания WSJ, находится на заключительной стадии. Среди банков, в отношении которых могут ввести меры, газета называет ВТБ. При этом проект не содержит пунктов о «Северном потоке — 2» и системе SWIFT. Россия лучше готова к противостоянию санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста.