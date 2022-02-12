Диетолог Гинзбург рассказал, какой продукт приносит наибольшую пользу легким

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что самым полезным продуктом для легких является томат.

Китайские ученые провели исследование, в котором приняли участие курильщики, страдающие от поражения легких, отметил эксперт.

— Результаты экспериментов показали, что в борьбе с очищением органа дыхания смогли помочь именно помидоры. Выяснилось, что если употреблять два томата в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется, — рассказал Гинзбург в программе «О самом главном», которая прошла в эфире телеканала «Россия 1»

Помимо этого, томаты оказались полезными и для пожилых людей. Это связано с тем, что они защищают легкие людей от возрастной инволюции.

10 февраля Гинзбург рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы сохранить здоровье легких. Он подчеркнул, что продукты питания и биоактивные вещества, в них содержащиеся, действуют на весь организм: и на мозг, и на кости, и на сердце. При этом до последнего времени медицинское сообщество не особо задумывалось, какое питание актуально для легких, но с приходом коронавирусной инфекции эта тема стала важна.

Ранее врач рассказала, употребление каких продуктов укрепляет иммунитет к концу зимы.