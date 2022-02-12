В столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве и Московской области до воскресенья, 13 февраля, продлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с тем, что на дорогах региона наблюдается гололедица. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

— Погода потенциально опасна: гололедица. Период предупреждения до 21:00 13 февраля, — следует из сообщения.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен в столичном регионе до 22:00 субботы, 12 февраля.

12 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что 14 февраля в Москве температура поднимется на восемь градусов выше нормы. Помимо этого, больше всего потеплеет в Санкт-Петербурге. В северной столице ожидается потепление на девять градусов выше нормы.

9 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в столичном регионе ожидается на шесть–семь градусов выше нормы. Несмотря на по-весеннему теплую погоду, ученый подчеркнул, что в Москве и Подмосковье будет наблюдаться гололедица. Также возможно падение мокрого снега с крыш, уточнил он.