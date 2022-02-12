Синоптики рассказали о погоде в столице 12 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 12 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Также местами выпадет небольшой снег, а на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от минус двух до нуля градусов, а ночью похолодает до минус шести градусов.

В Подмосковье днем прогнозируется от минус пяти до нуля градусов. Ночью температура воздуха опустится до минус девяти градусов.

В этот день ожидается западный ветер, однако в ночное время суток он сменит направление на юго-западное. Его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

12 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что 14 февраля в Москве температура поднимется на восемь градусов выше нормы. Помимо этого, больше всего потеплеет в Санкт-Петербурге. В северной столице ожидается потепление на девять градусов выше нормы.

9 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в столичном регионе ожидается на шесть–семь градусов выше нормы. Несмотря на по-весеннему теплую погоду, ученый подчеркнул, что в Москве и Подмосковье будет наблюдаться гололедица. Также возможно падение мокрого снега с крыш, уточнил он.