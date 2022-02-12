Невролог-сомнолог назвала самую опасную позу для сна

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Для крепкого здоровья важно учитывать многие, даже кажущиеся незначительными детали. В частности, неправильная поза для сна способствует появлению дискомфорта, болей, может привести к опасным заболеваниям. Об этом заявила невролог-сомнолог Елена Царева.

По ее мнению, лучше менять позу для сна. Даже лежа на боку, в самой полезной с точки зрения медицины позе. Постоянно лежа на левом боку можно получить неприятные последствия, если у человека наблюдаются проблемы с сердцем. Таким людям врач советует отдыхать на правом боку.

— Положение на боку является более физиологичным, более предпочтительным во время сна. В этой позе быстрее всего происходит вывод продуктов обмена. В принципе спать можно и на левом, и на правом боку, грудная клетка одинаково защищает с обеих сторон. Единственное ограничение для левого бока будет для людей, у которых есть проблема с работой сердца. Например, сердечно-легочная недостаточность, — рассказала она в беседе с радио Sputnik.

Царева не рекомендует спать на спине тем людям, у кого бывают остановки дыхания во сне. Подобное состояние обычно выражается храпом.

Самой вредной позой, по словам врача, остается сон на животе. Из-за этого страдает позвоночник. Одни мышцы растягиваются, другие сжимаются, и, как следствие, после пробуждения наблюдаются боли в шее и голове. Также сон на животе может спровоцировать нарушение процессов метаболизма и прогрессирование болезни Альцгеймера.

— Исследования показали, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи, прекращается в положении на животе. Если эти продукты обмена накапливаются, например, белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, например болезни Альцгеймера, — резюмировала специалист.

До этого врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников заявил, что если человек просыпается по ночам, то это не всегда может быть признаком бессонницы. Пробуждение среди ночи может зависеть от множества нюансов. Эксперт подчеркнул, что нормой является несколько коротких пробуждений за ночь.