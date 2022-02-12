Число жертв обрушения ТК в Наро-Фоминске возросло до трех

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В Подмосковье скончался еще один рабочий, пострадавший во время обрушения строящегося ТК в Наро-Фоминске. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.

До этого Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту смерти двух рабочих в подмосковном Наро-Фоминске. Отмечается, что 11 февраля вечером пятеро рабочих осуществляли земляные работы по установке конструкции ограждения вблизи здания строящегося торгового центра в поселке Селятино. В процессе произошло обрушение ограждения в траншею, образовавшуюся вследствие выемки грунта, где находились рабочие. Двое скончались на месте, еще троих доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Специалисты осмотрели место происшествия.

11 февраля сообщалось, что строительные леса рухнули на парковку в переулке напротив здания Госдумы в Москве. Под завалами частично оказалась одна из припаркованных рядом машин.