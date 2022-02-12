Сын актрисы Зинаиды Кириенко рассказал о последних днях ее жизни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в последние две недели плохо себя чувствовала. Незадолго до смерти она попала в больницу с диагнозом «геморрагический инсульт». Об этом в субботу, 12 февраля, рассказал ее сын Максим.

— Прививку сделала вся наша семья, включая маму. Как и положено, мы привились еще в начале 2021 года, а потом ревакцинировались в октябре. И мама тоже все это проделала, поэтому была спокойна за себя, но меры предосторожности соблюдала, — сообщил он в беседе с «Комсомольской правдой».

После Нового года вся семья Кириенко заболела коронавирусом. В четверг, 10 февраля, состояние актрисы резко ухудшилось: она теряла сознание, проваливалась в сон. В больнице врачи диагностировали инсульт и поместили ее в реанимацию. В субботу утром пришло сообщение о том, что Зинаиды Кириенко больше нет.

— Сегодня утром позвонили из больницы, сказали, что мамы больше нет: не выдержало сердце. Врачи говорят, что все это случилось на фоне ковида. В нем причина смерти, — рассказал сын артистки.

По его словам, актриса будет похоронена не рядом с мужем — режиссером Валерием Тарасевским, который нашел последний приют 18 лет назад на одном из подмосковных деревенских кладбищ: там нет места для второго усопшего.

О смерти 88-летней Зинаиды Кириенко стало известно в субботу, 12 февраля. Церемония прощания пройдет во вторник, 15 февраля, в Доме кино. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

10 февраля Кириенко попала в больницу с подозрением на коронавирус. 88-летняя актриса потеряла сознание дома и перестала реагировать на внешние раздражители. Долгое время находилась под наблюдением специалистов.

Затем родственник актрисы рассказал, что Кириенко находится в реанимации. Она перенесла инсульт на фоне COVID-19.

Зинаида Кириенко известна своими ролями в картинах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Живая вода» и «Крушение империи». В 1958 году Кириенко окончила ВГИК и стала играть в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Позже звезда стала актрисой Театра-студии киноактера, где проработала более 30 лет.