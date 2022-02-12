Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Зинаиды Кириенко

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко в связи с ее кончиной. Он отметил, что звезда вписала много красивых и светлых страниц в летопись российского искусства.

— Зинаида Михайловна подарила зрителям десятки незабываемых лирических женских образов. Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа. Большой отклик в душе любителей романсов нашло проникновенное вокальное творчество Зинаиды Михайловны, — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра столицы.

Глава города подчеркнул, что светлая память об артистке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников.

О смерти 88-летней Зинаиды Кириенко стало известно в субботу, 12 февраля. Церемония прощания пройдет во вторник, 15 февраля, в Доме кино. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

10 февраля Кириенко попала в больницу с подозрением на коронавирус. 88-летняя актриса потеряла сознание дома и перестала реагировать на внешние раздражители. Долгое время находилась под наблюдением специалистов.

Затем родственник актрисы рассказал, что Кириенко находится в реанимации. Она перенесла инсульт на фоне COVID-19.

Зинаида Кириенко известна своими ролями в картинах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Живая вода» и «Крушение империи». В 1958 году Кириенко окончила ВГИК и стала играть в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Позже звезда стала актрисой Театра-студии киноактера, где проработала более 30 лет.