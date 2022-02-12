В Минобороны Британии заявили об отъезде военных инструкторов с Украины

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Британские военные не будут участвовать в конфликте на территории Украины в случае его эскалации. В частности, уже 12–13 февраля страну покинут военные инструкторы. Об этом в субботу, 12 февраля, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

— На Украине были британские военные, которые занимались подготовкой украинских военных. Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат, в последние недели мы предоставили оборонительные антитанковые системы, также некоторые инструкторы были направлены, чтобы помочь украинским военным с системой вооружений, но британских военных не будет на Украине в случае конфликта с Россией, — рассказал он в эфире телеканала Sky News.

30 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал удвоить военный контингент в Эстонии и перебросить в Европу дополнительную военную технику. Сообщалось, что реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы «защитить союзников по НАТО».

По словам Джонсона, это будет «посланием Москве» о том, что Британия не потерпит дестабилизирующей активности и всегда будет стоять вместе со своими союзниками по НАТО «перед лицом враждебной деятельности со стороны России».