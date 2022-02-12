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Глава ФЛГР Вяльбе вручила российским лыжницам олимпийские золотые медали

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Глава ФЛГР Вяльбе вручила российским лыжницам олимпийские золотые медали
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Елена Вяльбе вручила российским лыжницам олимпийские золотые медали за победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Церемония награждения состоялась в субботу, 12 февраля.

Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль.

Накануне российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на Олимпиаде в Пекине. На первом месте по итогам соревнования расположился финский спортсмен Ийво Нисканен.

До этого, 6 февраля, Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх. Россиянин покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд.

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