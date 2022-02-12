Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритмического танца на Олимпийских играх в Пекине.

Их опередили французы Габриэлль Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили новый мировой рекорд, набрав 90,83 балла.

Синицина и Кацалапов набрали всего 88,85 балла. Российские фигуристы показали лучший результат в их карьере. За ними идут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (87,13 балла).

Медали в этом виде фигурного катания будут разыграны 14 февраля.

До этого стало известно, что российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль.

Накануне российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на Олимпиаде в Пекине.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.