«Слабая оттепель»: метеоролог рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

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На следующей неделе столичный регион накроет атлантический циклон, который принесет с собой тепло. Об этом в субботу, 12 февраля, «Вечерней Москве» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, атлантический циклон приблизится к Москве 13 февраля и будет определять погоду в регионе на грядущей неделе.

— С 14 по 16 февраля ожидается погода с переменной облачностью без осадков. Днем температура будет всегда положительной: в Москве — от нуля до двух градусов тепла, по области — от минус трех до плюс двух, — рассказала специалист.

При этом в ночное время столбики термометров будут опускаться ниже нуля. Так, в ночь с 14 на 15 февраля температура воздуха составит от нуля до минус трех градусов, в ночь на 16 февраля похолодает до минус семи градусов.

— 17 и 18 февраля температура воздуха в ночные и в дневные часы одинаковая по региону — от минус трех до плюс двух градусов. Таким образом, в Москве на следующей неделе будет слабая оттепель в течение всей рабочей недели. Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы, — заключила метеоролог.

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