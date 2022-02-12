Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена завершились

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена подошли к концу. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в Белом доме.

— Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 (20:06 мск — прим. «ВМ») по времени восточного побережья США, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор президентов продолжался больше часа. О содержании и итогах беседы Путина и Байдена пока не сообщалось, передает ТАСС.

Переговоры президентов начались в 19:04 по московскому времени.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.

Отмечается, что беседа была инициирована американской стороной.

До этого в СМИ появилась информация, что Госдепартамент США намерен в субботу, 12 февраля, объявить об эвакуации американского посольства из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Отмечается, что ряд чиновников может отправиться в западную часть Украины, недалеко от границы с Польшей.