«Мы в курсе»: в Пентагоне ответили на сообщения об инциденте с подлодкой США

Фото: defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Министерство обороны США в курсе сообщений об обнаружении американской подлодки в районе курильских островов. Однако подтвердить какие-нибудь детали инцидента оно пока не может. Об этом официальный представитель Пентагона заявил в субботу, 12 февраля.

— Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений, — передает его слова ТАСС.

Инцидент с американской атомной подлодкой

12 февраля в 10:40 в районе проведения учений у курильского острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа «Вирджиния».

После обнаружения ее экипажу на русском и английском языках было передано, что они находятся в территориальных водах России. От подлодки потребовали всплыть. Однако требования были проигнорированы. Тогда экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства».

После этого американская подлодка ушла на максимальной скорости.

Вскоре после этого инцидента Минобороны РФ вызвало военного атташе США.