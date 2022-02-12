Макрон обсудил с Зеленским безопасность и активизацию переговоров «нормандской четверки»

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В ходе телефонных переговоров президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном безопасность Украины и пути активизации переговоров в «нормандском формате» (РФ, ФРГ, Украина, Франция). Об этом Зеленский сообщил в субботу, 12 февраля.

— Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит на Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках «нормандской четверки» и контактной группы, — написал украинский президент в Twitter.

Лидеры государств также обменялись мнениями относительно последних международных переговоров.

Также сообщалось, что Владимир Путин и Эмманэуль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали растущее напряжение в российско-украинском кризисе.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов. На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.