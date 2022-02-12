Пожар в Орехово-Зуеве был ликвидирован

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Ленина, 34 Карта всех событий

Открытое горение в четырехэтажном кирпичном доме в подмосковном Орехово-Зуеве было ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 12 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

— Открытое горение ликвидировано, — передает источник.

О возгорании стало известно 12 февраля. Сообщалось, что тушение пожара осложняется деревянными перекрытиями здания, что способствует быстрому распространению огня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взял ситуацию с пожаром под личный контроль. Он также рассказал, что из пожара эвакуировали 37 человек, среди которых есть дети. В самом пожаре никто не пострадал.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.