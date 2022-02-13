Детский омбудсмен прокомментировала травлю вокруг семьи Тепляковых

8-летняя Алиса Теплякова на прогулке в парке «Зюзино». В этом году она успешно сдала Единый государственный экзамен по четырем предметам / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых, в которой находится девятилетняя студентка МГУ — Алиса.

— Сначала все говорили, что Алиса может учиться в университете, а как только возникли сложности, — все отвернулись. Она ещё ребёнок, и ей непросто, — поделилась Ярославская.

Помимо этого, она добавила, что Тепляковы не нарушают существующего законодательства.

— Школа пройдена экстерном, Алиса успешно сдала ЕГЭ на общих основаниях и получила аттестат. Университет её принял, и вдруг начались проблемы, о которых говорит вся страна. На лицо растерянность системы, которая просто не знает, что делать с такими детьми, — отметила детский омбудсмен, передает РИА Новости.

Также Ярославская подчеркнула важность создания безопасных психологических, эмоциональных и социальных условий для любых образовательных маршрутов. На сегодняшний день не существует возможности оценить, каким трудом и психологическими рисками Алисы Тепляковой достигается успех в предметном обучении.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.