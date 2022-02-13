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Военные США отрицают, что их подлодка находилась около Курильских островов

Виктория Храменкова

В мире
Военные США отрицают, что их подлодка находилась около Курильских островов
Фото: Минобороны РФ

Военные Соединенных Штатов Америки отрицают, что их атомная подводная лодка зашла в территориальные воды России.

— Мы безопасно летаем, плаваем и действуем в международных водах. В утверждения российской стороны о наших операциях в их территориальных водах нет правды, — сообщил пресс-секретар Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес.

Отмечается, что он не стал уточнять местонахождение субмарин, передает РИА Новости.

Инцидент с американской атомной подлодкой

12 февраля в 10:40 в районе проведения учений у курильского острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа «Вирджиния».

После обнаружения ее экипажу на русском и английском языках было передано, что они находятся в территориальных водах России. От подлодки потребовали всплыть. Однако требования были проигнорированы. Тогда экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». После этого американская подлодка ушла на максимальной скорости.

Вскоре после этого инцидента Минобороны РФ вызвало военного атташе США. Позднее стало известно, что министерство обороны США в курсе сообщений об обнаружении американской подлодки в районе Курильских островов, но не может подтвердить какие-нибудь детали инцидента.

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