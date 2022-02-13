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Украина опровергла информацию о запрете на въезд граждан России

Виктория Храменкова

В мире
Украина опровергла информацию о запрете на въезд граждан России
Фото: president.gov.ua

На Украине опровергли информацию о запрете на въезд россиян на территорию страны. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

— Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают, — объяснил он.

Несмотря на это, ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде в страну. Это обусловлено различными причинами. Среди этих людей есть и граждане России, которым также нужно выполнять определенные условия для того, чтобы попасть на территорию Украины, добавил Демченко, передает издание «Телеграф».

Ранее СМИ писали, что на территорию Украины перестали пускать граждан России. Позднее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович написал это в своем Telegram-канале.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже два месяца заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Украину. Однако ни президент Украины Владимир Зеленский, ни представители силового блока информацией об этом «вторжении» не располагают.

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