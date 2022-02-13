Посол РФ в Швеции Татаринцев возразил против членства Швеции в НАТО

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Россия возражает против вступления Швеции в НАТО из-за нагнетания США и прочими странами альянса ситуации в сфере безопасности. Об этом в интервью газете Aftonbladet заявил посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев.

— Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО, — передает его слова ТАСС.

Дипломат уверен, что международная обстановка сильно изменилась. Расширение альянса стало серьезной угрозой для России и угрожает безопасности Европы. По словам Татаринцева, Швеция не намерена вступать в НАТО.

Это подтверждает и глава шведского МИД Анн Линде. В январе она заявила, что страна в ближайшее время не намерена подавать заявку на вступление в альянс. Линде тесно сотрудничает со своим финским коллегой Пеккой Хаависто. Она отметила, что Финляндия также не намерена присоединяться к альянсу.

До этого сообщалось, что дети в Швеции стали часто обращаться к специалистам с жалобами на страх перед войной с Россией. Причиной стали видеоролики в TikTok с сообщениями о якобы российском вторжении. В социальной сети опубликованы ролики с призывами запасаться едой и теплой одеждой, видео подписано фразами: «Вот планы России после вторжения»; «Грядет война»; «Россия будет бомбить Швецию».