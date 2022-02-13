«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил в Гидрометцентре России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится на сайте учреждения.

Новый период предупреждения в столичном регионе — до 12:00 15 февраля.

До этого сообщалось, что в воскресенье, 13 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Также на дорогах возможно образование гололедицы. В столице днем столбики термометров покажут от нуля до плюс двух градусов. Ночью воздух похолодает до минус четырех градусов.

В Подмосковье днем ожидается от минус трех до плюс двух градусов, а ночью температура опустится до минус семи градусов. Также местами в области возможен небольшой снег. В этот день ветер будет иметь западное и юго-западное направление. Его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет составлять 751 миллиметр ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в День всех влюбленных на всей европейской территории России будет замечательная весенняя погода.