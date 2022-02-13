В офисе Зеленского не видят смысла в закрытии воздушного пространства Украины

Фото: president.gov.ua

Закрытие воздушного пространства над Украиной не имеет смысла и напоминает частичную блокаду. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Самое важное, что Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство. Этот нонсенс. Я считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду, — передает его слова РИА Новости.

До этого сообщалось, что рейс украинской компании SkyUp незапланированно приземлился в Кишиневе. Ему запретили влететь в воздушное пространство Украины. Самолет с бортовым номером UR-SQO летел из Мадейры в Киев, но сел в Молдавии из-за требований владельца.

В этот же день портал «Страна.ua» сообщил, что украинское воздушное пространство может быть закрыто западными страховыми компаниями уже с 14 февраля. Причиной стало их решение снять гарантии на полеты над страной. Полеты без страхования запрещены международным законодательством, поэтому решение компаний может парализовать работу всего авиасообщения в стране. Владельцы частных самолетов уже получили уведомления, что в течение 48 часов страховые гарантии на их воздушные суда будут отозваны. За этот период они могут покинуть территорию Украины.