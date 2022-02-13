Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров в Пекине

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Российская представительница конькобежного спорта Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом стало известно в воскресенье, 13 февраля.

Таким образом, россиянка принесла национальной сборной 17-ю награду на Играх.

Победу в соревновании одержала спортсменка из США Эрин Джексон. Она показала время 37,04 секунды.

Серебро досталось представительнице Японии Михо Такаги. Она отстала от победительницы на 0,08 секунды.

Россиянка в свою очередь финишировала на 0,17 секунды позже американской спортсменки.

До этого российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые в истории. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.